Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (27) em queda de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,13 e Dólar Comercial a R$ 5,49. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 12:02
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