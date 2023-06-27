Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (27) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,24 e Dólar Comercial a R$ 4,79. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.09s - 27-06-23.mp3
Publicado em 27 de Junho de 2023 às 12:01
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