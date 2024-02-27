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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (27) em alta de 1,11%

Já o Dólar Comercial é negociado a R$ 4,97

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 11:47

Publicado em 

27 fev 2024 às 11:47
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (27) em alta de 1,11%. No mercado de moedas, Dólar Comercial é negociado a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.21s - 27-02-24

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