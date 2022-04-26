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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (26) em queda de 1%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 4,96

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 12:03

Publicado em 

26 abr 2022 às 12:03
B3, índice Bovespa na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (26) em queda de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,30 e Dólar Comercial a R$ 4,96. Ouça as informações com Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06 - 26-04-22

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