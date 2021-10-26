Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (26) em baixa de 1,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,45 e Dólar Comercial a R$ 5,56. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.07s - 26-10-21.mp3
Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:58
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