Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (26) em baixa de 0,50%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,26 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 26-09-23.mp3
Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 11:59
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