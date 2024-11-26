Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (26) em alta de 0,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,10 e Dólar Comercial a R$ 5,80. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 12:01
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