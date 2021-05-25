Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em queda de 0,07%

Ouça as informações de Marlo Barcelos

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:17

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:17
Crescimento econômico à vista
Crescimento econômico à vista Crédito: Freepik
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em queda de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,51 e Dólar Comercial a R$ 5,31. Ouça os detalhes com Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 25-05-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prepara o casaco! Corpus Christi será de muito frio na região Serrana do ES
Imagem de destaque
Leopardo-das-neves: 8 curiosidades sobre esse felino raro 
Imagem de destaque
Bolsa de Valores operando nesta quarta-feira (03) em queda de 1,67%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados