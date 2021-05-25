Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em queda de 0,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,51 e Dólar Comercial a R$ 5,31. Ouça os detalhes com Marlo Barcelos.
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Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:17
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