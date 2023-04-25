Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em baixa de 0,98%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,57 e Dólar Comercial a R$ 5,07. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo -1.10s - 25-04-23.mp3
Publicado em 25 de Abril de 2023 às 12:00
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