Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em baixa de 0,5%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,29 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos
Mercado Financeiro - Marlo - 1.06s - 25-10-22
Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 12:01
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