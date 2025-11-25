Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em baixa de 0,22%. No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 6,23 e Dólar Comercial a R$ 5,39. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercadado Financeiro - Marlo - 1.28s - 25-11-25.mp3
Publicado em 25 de Novembro de 2025 às 11:53
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