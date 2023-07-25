Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em alta de 1,07%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,23 e Dólar Comercial a R$ 4,75. Acompanhe os números com Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.06s - 25-07-23 .mp3
Publicado em 25 de Julho de 2023 às 12:14
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