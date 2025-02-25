Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (25) em alta de 0,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,08 e Dólar Comercial a R$ 5,78. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 12:01
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