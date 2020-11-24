Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (24) em de alta de 1,22%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$6,32 e Dólar Comercial a R$5,39, ambos em queda. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 24-11-20
Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 13:02
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