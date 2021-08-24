Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (24) em alta de 2,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,28. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.08s - 24-08-21.mp3
Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 12:00
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