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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (24) em alta de 1,76%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,45

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 11:57

Publicado em 

24 set 2024 às 11:57
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (24) em alta de 1,76%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 24-09-24.mp3

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