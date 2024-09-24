Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (24) em alta de 1,76%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,07 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.23s - 24-09-24.mp3
Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 11:57
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