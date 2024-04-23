Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (23) em baixa de 0,98%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,52 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 23 de Abril de 2024 às 12:00
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