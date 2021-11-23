Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (23) em alta de 1,07%. No mercado de moedas, Euro cotado as R$ 6,35 e Dólar Comercial a R$ 5,64. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 0.59s - 23-11-21.mp3
Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:13
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