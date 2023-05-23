Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (23) em alta de 0,42%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,36 e Dólar Comercial a R$ 4,97. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 23-05-23.mp3
Publicado em 23 de Maio de 2023 às 12:02
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