Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (22) em ligeira baixa de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,60 e Dólar Comercial R$ 5,76. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 22-04-25.mp3
Publicado em 22 de Abril de 2025 às 11:09
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