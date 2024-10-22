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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (22) em baixa de 0,2%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,68

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 11:59

Publicado em 

22 out 2024 às 11:59
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (22) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,14 e Dólar Comercial a R$ 5,68. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.29s - 22-10-24.mp3

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