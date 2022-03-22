Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (22) em alta de 1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,43 e Dólar Comercial a R$ 4,92. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 0.56s - 22-03-22
Publicado em 22 de Março de 2022 às 12:01
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