Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (22) em alta de 0,45%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,30 e Dólar Comercial a R$ 5,16, ambos em alta. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro 0 22-12-20
Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 13:02
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