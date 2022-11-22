Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (22) em baixa de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,48 e Dólar Comercial a R$ 5,35. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.09s - 22-11-22.mp3
Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 12:00
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