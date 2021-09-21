Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (21) em alta de 0,68%

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (21) no positivo, com alta de 0,68%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,24 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.14s - 21-09-21.mp3
Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 12:01
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