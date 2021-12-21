Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (21) em alta de 0,2%

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (21) em leve alta de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,48 e Dólar Comercial a R$ 5,75. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.02s - 21-12-21.mp3
Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 12:01
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