Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (21) em alta de 0,15%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,52 e Dólar Comercial a R$ 5,09. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 21-05-24.mp3
Publicado em 21 de Maio de 2024 às 11:59
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta