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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em queda de 1,16%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,22 e Dólar Comercial a R$ 4,79

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 11:58

Publicado em 

20 jun 2023 às 11:58
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro Crédito: Pexels
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em queda de 1,16%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,22 e Dólar Comercial a R$ 4,79. Ouça Matheus Caldeiras. 
CBN - Mercado Finaceiro - Matheus Caldeira - 0.56s -20-06-23.mp3

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