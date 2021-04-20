Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em queda de 0,34%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,63 e Dólar a R$ 5,51. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 20-04-21.mp3
Publicado em 20 de Abril de 2021 às 12:00
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta