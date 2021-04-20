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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em queda de 0,34%

Ouça Marlo Barcelos

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 12:00

Publicado em 

20 abr 2021 às 12:00
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em queda de 0,34%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,63 e Dólar a R$ 5,51. Ouça Marlo Barcelos. 
Mercado Financeiro - 20-04-21.mp3

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