Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em baixa de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,37 e Dólar Comercial a R$ 5,66. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 20-05-25.mp3
Publicado em 20 de Maio de 2025 às 11:22
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