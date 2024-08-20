Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em baixa de 0,1%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,05 e Dólar Comercial a R$ 5,45. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.25s - 20-08-24 .mp3
Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 12:03
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