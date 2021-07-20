Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em alta de 0,29%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,19 e Dólar Comercial a R$ 5,26. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.05s - 20-07-21.mp3
Publicado em 20 de Julho de 2021 às 12:20
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