Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (20) em alta de 0,28%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 5,18. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - 1.09s Marlo - 20-09-22
Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 11:57
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta