Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em queda de 1,75%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,46 e Dólar Comercial a R$ 5,54. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo - 1.04s - 19-10-21.mp3
Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:02
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