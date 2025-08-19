Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em baixa de 1,61%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,39 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.33s - 19-08-25.mp3
Publicado em 19 de Agosto de 2025 às 11:54
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta