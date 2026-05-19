Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em baixa de 0,81%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 5,85 e Dólar Comercial a R$ 5,02. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s -19-05-26.mp3
Publicado em 19 de Maio de 2026 às 12:37
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