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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em baixa de 0,81%

No mercado de moedas, Euro é negociado a R$ 5,85 e Dólar Comercial a R$ 5,02

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 12:37

Publicado em 

19 mai 2026 às 12:37
Ouro, Bolsa, criptomoeda, mercado financeiro
Ouro, Bolsa, criptomoeda, mercado financeiro Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em baixa de 0,81%. No mercado de moedas, o Euro é negociado a R$ 5,85 e Dólar Comercial a R$ 5,02. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.30s -19-05-26.mp3

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