Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em baixa de 0,08%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 4,85. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.12s - 19-09-23.mp3
Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 12:02
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