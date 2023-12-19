Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em alta de 0,52%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,86. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - 1.19s - 19-12-23
Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:59
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