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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em alta de 0,52%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,86

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:59

Publicado em 

19 dez 2023 às 11:59
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em alta de 0,52%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,33 e Dólar Comercial a R$ 4,86. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - 1.19s - 19-12-23

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