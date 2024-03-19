Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (19) em alta de 0,43%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$5,47 e Dólar Comercial a R$5,04. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.19s - 19-03-24
Publicado em 19 de Março de 2024 às 12:02
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