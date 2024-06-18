Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (18) em leve alta de 0,12%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,81 e Dólar Comercial a R$ 5,41. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s - 18-06-24 .mp3
Publicado em 18 de Junho de 2024 às 12:00
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