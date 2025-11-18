Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mercado Financeiro

Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (18) em baixa de 0,25%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,32

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 12:05

Publicado em 

18 nov 2025 às 12:05
investimentos, renda fixa, mercado financeiro, finanças
investimentos, renda fixa, mercado financeiro, finanças Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (18) em baixa de 0,25%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,17 e Dólar Comercial a R$ 5,32. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.28s -18-11-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados