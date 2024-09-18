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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (18) em baixa de 0,2%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,08 e Dólar Comercial a R$ 5,47

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 12:11

Publicado em 

18 set 2024 às 12:11
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (18) em baixa de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,08 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos. 
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