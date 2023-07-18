Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (18) em alta de 0,2%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,40 e Dólar Comercial a R$ 4,80. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 1.08s - 18-07-23.mp3
Publicado em 18 de Julho de 2023 às 12:18
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