Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (18) em alta de 1,32%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,18 e Dólar Comercial a R$ 5,26. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Finaceiro - Marlo - 1.10s - 18-10-22
Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 11:59
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