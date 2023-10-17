Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em queda de 0,78%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:59
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