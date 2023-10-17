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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em queda de 0,78%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 5,05

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:59

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17 out 2023 às 11:59
Mercado financeiro em alta
Mercado financeiro em alta Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em queda de 0,78%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,34 e Dólar Comercial a R$ 5,05. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 17-10-23.mp3

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