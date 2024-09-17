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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em baixa de 0,64%

No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,11 e Dólar Comercial a R$ 5,50

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 11:57

Publicado em 

17 set 2024 às 11:57
Mercado financeiro, bolsa de valores
Mercado financeiro, bolsa de valores Crédito: Pixabay
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em baixa de 0,64%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,11 e Dólar Comercial a R$ 5,50. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.32s -17-09-24.mp3

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