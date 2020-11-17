Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em baixa de 0,17%

Bolsa de Valores operando ao final da manhã desta terça-feira (17) em baixa de 0,17%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,40 e Dólar Comercial a R$ 5,39, ambos em baixa. Ouça Marlo Barcelos.
Mercado Financeiro - Marlo Barcelos - 17-11-20
Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 13:18
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