Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em alta de 0,3%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 6,29 e Dólar Comercial a R$ 5,30. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - MERCADO FINANCEIRO MANHÃ - 16-09-25.mp3
Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 12:05
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