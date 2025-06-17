Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) em alta de 0,05%. No mercado de moedas, Euro cotado R$ 6,32 e Dólar Comercial a R$ 5,47. Ouça Marlo Barcelos.
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Publicado em 17 de Junho de 2025 às 12:00
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