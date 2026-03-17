Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (17) avançando 1,37%. No mercado de moedas, Euro cotado a R$ 5,99 e Dólar Comercial a R$ 5,20.
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Publicado em 17 de Março de 2026 às 12:02
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